Португалия: пожары прогнали туристов

Одно из самых популярных направлений для туристов в Португалии - регион Алгарве - принял на себя основной удар стихии. За неделю лесные пожары тут уничтожили два десятка тысяч гектаров лесов и пастбищ.

"Это был настоящий ад. Все началось с этой стороны. Пламя пошло вниз по склону, и это было просто невообразимо! Я даже не могу найти слов, чтобы описать то, что я увидел!", - говорит местный житель Жозе Антониу.

Жозе отказался покидать свой дом, когда власти решили эвакуировать жителей деревни Калдаш де Моншике. А Селия Невес согласилась сделать это только на несколько часов. Остальное время она и ее муж пытались защитить свой хостел:

"Присутствие людей, сильных духом, желающих не позволить огню уничтожить их дома, не должно быть запрещено. Мы чувствовали себя полезными, и это многое меняет"

В хостеле, которым владеет Селия, к моменту начала пожаров было полно жильцов, в основном иностранцев. Теперь он пуст, как и вся деревня.

Огонь полностью уничтожил этот ресторан, его хозяин был вынужден уехать в соседний город Портимайо. Теперь шведский ресторатор Стефан Льюнг, который вел свой бизнес на протяжении 20 лет, раздавлен и винит во всем местные власти...

"Мэрия не удосужилась срубить деревья внизу. Я разговаривал с пожарными, и они сказали, что невозможно контролировать пламя в здании, окруженном деревьями", - жалуется ресторатор.

Борьба с пожарами в Португалии продолжается почти неделю.

"Высокий сезон, а рестораны в Калдаш де Моншике пустуют в ожидании решения властей, как вернуть на курорт туристов", - передает наш корреспондент Филипа Суареш из Алгарве.