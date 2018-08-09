На острове Ломбок в Индонезии зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2, сообщают очевидцы и местный институт метеорологии и геофизики. Сообщается о разрушениях, люди массово выбегают на улицы.
Землетрясение в Индонезии: более 350 погибших
Землетрясение в Индонезии: более 350 погибших
Число жертв землетрясений в Индонезии возросло втрое и составило 347 человек, сообщает местное государственное агентство Antara. Сейсмологи продолжают фиксировать новые подземные толчки на острове Ломбок.
Точное число жертв по-прежнему неизвестно. Спасатели и местные власти говорят, что цифра будет расти, так как во многие районы до сих пор нет доступа.
Около полутора тысяч человек получили серьёзные ранения, более 150 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на популярном туристическом курорте Ломбок в воскресенье. В конце июля на этом же острове толчки силой около 6,4 баллов привели к гибели 17 человек.
Землетрясения в Индонезии не редкость. В 2004 году подводные толчки вызвали цунами. Тогда жертвами стихии в Индийском океане стали более 200 тысяч человек.