Новое землетрясение в Индонезии. Подземные толчки в четверг достигли 6 баллов. Эпицентр находился недалеко от города Матарам, на глубине 12 километров. Данных о новых жертвах пока нет. Очевидцы сообщают о разрушениях, люди в панике покидают дома и массово выбегают на улицы.
Новое землетрясение в Индонезии
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Новое землетрясение в Индонезии
Это уже второе крупное землетрясение за последние две недели. В воскресенье возле острова Ломбок магнитуда земных толчков достигла 7 баллов, зафиксированы небольшие афтершоки. Спасатели продолжают поиск жертв под разрушенными зданиями.
Число погибших растёт. Родственники жертв оплакивают своих близких. По последним данным, погибли более 350 человек.