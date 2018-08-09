Тибо Куртуа перешел в "Реал"

Презентация 26-летнего голкипера и его пресс-конференция прошли на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в испанской столице.

Признанный лучшим вратарем прошедшего в России чемпионата мира по футболу Куртуа подписал с мадридским клубом шестилетний контракт. Сумма сделки оценивается в 40 млн евро.

"Я получил множество предложений от клубов, и с финансовой точки зрения некоторые из них были привлекательнее, но для меня этот фактор был не так важен. Я хотел стать частью лучшей команды в мире и одновременно быть ближе к детям, которые живут здесь в Мадриде. Как только ты слышишь, что такой клуб, как "Реал", заинтересован в тебе, все сомнения о выборе команды отпадают", - заявил Куртуа.

Желание бельгийца перейти в стан "сливочных" его предыдущий клуб "Челси" осознал после того, как Куртуа самовольно покинул расположение команды и впоследствии был оштрафован на 200 тыс. фунтов стерлингов.