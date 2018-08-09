Переполненные приюты, люди, спящие на улице и уставшие госслужащие. Это то, что увидят 87 мигрантов, спасённых судном НКО Proactiva Open Arms. Главная причина - возрастающие число прибывающих в Испанию мигрантов и недостаток ресурсов. Только на прошлой неделе сюда приехали около 2 тысяч человек.
"Европейская проблема": включение из Испании
"Европейская проблема": включение из Испании
Власти стараются изо всех сил справиться с ситуацией. В Малаге три спортзала были переоборудованы во временные приюты, а в порту Альхесираса из-за недостатка мест во временных убещишах около 600 нелегалов по-прежнему остаются на корабле испанской береговой охраны.
И если многие восприняли бы ситуацию как хаос, здесь, в Испании, местные жители на самом деле очень открыты. Они говорят, что в значительной степени поддерживают решение испанского правительства, которое позволяет кораблям с НПО причалить к испанским берегам. Они также говорят, что это не проблема Испании, а проблема всей Европы, которая должна решаться совместно.
Рассказывает корреспондентка Euronews Анелиз Боржес