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Зеленый против голубого: митинги за и против абортов в Буэнос-Айресе

Зеленый против голубого: митинги за и против абортов в Буэнос-Айресе

Зеленый против голубого: митинги за и против абортов в Буэнос-Айресе

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Улицы Буэнос-Айреса окрасились в зеленый и голубой цвета после того, как Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов. Зеленый цвет стал символом выступающих за добровольное прерывание беременности, cиний выбрали противники инициативы. Демонстрации закончились столкновениями с полицией.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода.

По официальным данным более 350 тысяч женщин в год решаются прервать беременность нелегально. Из них 50 тысяч попадают в больницы с осложнениями.

REUTERS / Marcos Brindicci

REUTERS / Marcos Brindicci

REUTERS

REUTERS / Marcos Brindicci

REUTERS

REUTERS

REUTERS / Agustin Marcarian

REUTERS / Marcos Brindicci

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