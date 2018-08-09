Москва возмущена и грозит антисанкциями

Москва воспринимает новые американские санкции как недружественный шаг, который противоречит духу двусторонних отношений после саммита в Хельсинки. Так решение Вашингтона комментируют в Кремле, обещая, цитата, «удержать финансовую систему в надлежащем состоянии».

В МИДе говорят о подготовке очередных антисанкций. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Разговор с позиции силы и языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займётся проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. На этом фоне просто причудливо выглядят подтверждения американской администрации о готовности тем не менее продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. Такое, знаете, неприкрытое лицемерие».

В Госдепартаменте сообщили, что ограничения вступят в силу 22 августа и коснутся товаров и технологий военного назначения. Кроме того, в Вашингтоне говорят об угрозе дополнительных более масштабных ограничений торговли с Россией.

Новые санкции связали с обвинениями в причастности Москвы к применению химического оружия при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Они провели в больнице несколько месяцев, а 30 июня с аналогичными симптомами госпитализировали пару из соседнего Эймсбери. Одна из пострадавших скончалась. Эксперты пришли к выводу, что все они были отравлены боевым веществом советской разработки «Новичок».