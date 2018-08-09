Мафия сколотила состояние на сломанных костях

Итальянская мафия придумала новый жестокий способ заработать денег. Полицейские сицилийского города Палермо арестовали 11 членов двух преступных группировок, которые ради получения страховых выплат ломали кости специально нанятым для этого людям, участвовавшим в инсценировках автоаварий. Среди задержанных – медсестра местной больницы, которая передавала членам банд обезболивающие препараты.

По данным правоохранителей, преступники искали нищих, безработных, наркоманов, алкоголиков, людей с ограниченными возможностями и предлагали им десятки тысяч евро, если они согласятся поучаствовать в "спектакле". "Аварии" как правило устраивались на окраинах Палермо.

Тем, кто изъявлял желание заработать, ломали кости, притом иногда в качестве "оружия" использовались 20-килограммовые диски от штанг. Конечность в этот момент зажимали между двумя бетонными блоками. Пострадавшим после этого несколько недель приходилось передвигаться на костылях. Кто-то остался прикован к инвалидному креслу. Не обошлось и без жертв: в январе прошлого года в ходе такой операции умер гражданин Туниса.

По страховке преступники могли получить 100-150 тысяч евро. При этом пострадавшим они обещали около 30% от этой суммы. Но в итоге участники инсценировки получали лишь около 300-500 евро.