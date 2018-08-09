Остров невезения

Сотни погибших, тысячи раненых, разрушенные землетрясениями деревни на индонезийском острове Ломбок, и новая волна паники среди населения после очередных подземных толчков в четверг магнитудой 6,1. Местные жители в спешке покидали свои дома.

Тем временем власти Индонезии собирают и уточняют поступающие от различных ведомств данные о числе погибших. По последней официальной информации, их - 319. Но эти цифры еще могут измениться.

В то время, как сотрудники службы экстренной помощи все еще добираются в самые отдаленные районы острова, в некоторых местах люди пытаются как можно скорее восстановить разрушенное и вернуться к прежней жизни.

"Необходимо восстановить инфраструктуру, а главное, систему водоснабжения и электричества. Это то, что нужно в первую очередь местным жителям, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни. Мы также надеемся, что вскоре опять увидим туристов на нашем острове и все будет как прежде", - говорит менеджер одной из местных гостиниц.

По последним данным, около четверти миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых деревнях не осталось уцелевших зданий. Многие потеряли все из-за этой разрушительной трагедии. На то, чтобы вернуть остров к нормальной жизни, потребуется немало времени и средств.