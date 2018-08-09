40 новозеландских и 120 австралийских пожарных прибыли на подмогу калифорнийским коллегам в Мендосино - округе на северном побережье штата. Несмотря на перелет в 14 тысяч километров, они немедленно приступили к тушению бушующего уже 2 недели пожара.
В Калифорнии арестован устроивший "святой огонь"
В Калифорнии арестован устроивший "святой огонь"
"Пожарные всегда бросаются друг другу на помощь, - говорит Крейг Котрилл, начальник пожарной службы Веллингтона в Новой Зеландии, - американцы ответили на наше приглашение,
когда случилось землетрясение в Крайстчерче в 2011 году и в Кайкоуре в 2016-м, там как раз находился их фрегат. Так что теперь мы платим взаимностью".
В южной Калифорнии арестован подозреваемый в намеренном поджоге. 50-летний Форрест
Гордон Кларк должен предстать перед судом в четверг, 9 августа. Ему предоставлена возможность выйти под залог в миллион долларов. Полиция убеждена, что именно его действия стали причиной возгорания, в результате которого в горах вокруг города Санта-Ана сгорели более 15 квадратных километров леса. Этот пожар уже назвали "святой огонь".
"Это какое-то чудовище! - заявил Тодд Спенсер, глава пожарной охраны округа Ориндж. - Как можно было при такой низкой влажности, таким сильном ветре и рекордно высоких температурах умышленно учинить поджог?"
Лесные пожары, бушующие на севере Калифорнии, стали крупнейшими в современной истории этого американского штата. Его площадь в понедельник превысила 1150 квадратных километров.