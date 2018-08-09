В Калифорнии арестован устроивший "святой огонь"

40 новозеландских и 120 австралийских пожарных прибыли на подмогу калифорнийским коллегам в Мендосино - округе на северном побережье штата. Несмотря на перелет в 14 тысяч километров, они немедленно приступили к тушению бушующего уже 2 недели пожара.