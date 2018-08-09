Армия обороны Израиля с вечера среды атаковала более 100 военных объектов группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.
Израиль-ХАМАС: обмен ударами
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Израиль-ХАМАС: обмен ударами
В результате бомбардировок ВВС Израиля в районе города Бейт-Лахи погибли два мирных жителя и боевик ХАМАС. За вечер среды и ночь четверга радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю около 150 ракет. 25 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городу Сдероту, где реактивный снаряд попал в жилой дом. Ранения получили по меньшей мере двое израильтян. Большая часть ракет упала в незаселенной местности на приграничных пустырях, не причинив ущерба.