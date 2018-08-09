Затянувшая жара во Франции сменилась проливными дождями, которые в ряде регионов привели к подтоплениям. В департаменте Гар на юге потоки воды смывали лагеря туристов и уносили автомобили. Власти сообщают об эвакуации более 700 человек: в некоторых кемпингах спасателей дожидались на деревьях.
Франция: От жары до наводнений
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Франция: От жары до наводнений
Есть пострадавшие: в больницы доставили людей с травмами и переохлаждением. По меньшей мере, один человек пропал без вести. Полиция обнаружила унесённый водой автомобиль 75-летнего туриста из Германии.
Тех, кого вывезли из опасных зон, разместили в эвакуационных пунктах. Некоторые иностранцы говорят, что им требуется дополнительная помощь: туристы оказались неготовы к непогоде, кроме того, из-за стихии жители палаточных городков теряли личные вещи.