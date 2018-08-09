Мрачная "Ванесса" осветила Глайндборнский фестиваль

Немного о самом фестивале: оперный слет в усадьбе Глайндборн в двух часах езды от Лондона - настоящий культурный деликатес для поклонников бельканто и красивой жизни. Сюда ежегодно приезжают не просто меломаны, но те, кому, помимо изысканной музыки, важны шампанское, аристократические пикники и строгий дресс-код. Практика показывает, что таких людей не мало: один из самых статусных оперных домов, Глайндборн принимает в сезон до 150 тысяч гостей.

Мрачная история, полная секретов: американский композитор Самюэль Барбер был удостоен Пулитцеровской премии за свою оперу "Ванесса". Шедевр 50-х годов прошлого века в этом году украсил афишы Глайндборнского оперного фестиваля .

Вокруг усадьбы на открытом воздухе кипит светская жизнь. Но главное наступает с поднятием занавеса. В этом году изюминкой фестиваля критики назвали "Ванессу" американца Самюэля Барбера. Мрачная опера - ровесница "Головокружения" Хичкока и в полной мере несет в себе элементы триллера, искусно вплетенные в мелодраматический сюжет.

Кит Уорнер, режиссер спектакля: "Ванесса" - произведение, которое вполне может быть сыграно в драматическом театре, это не чисто оперная история. Но при этом с музыкальной точки зрения это - абсолютная жемчужина, музыка очаровывает слушателя, ведет за собой в недра мистической любовной истории".

Выпавший из времени дом... Здесь проводит свои дни Ванесса, сыгранная талантливой Эммой Белл (сопрано). Ванесса выбрала уединение после разрыва с возлюбленным. Шторы наглухо закрыты, двери заперты, зеркала завешаны: Ванесса не хочет видеть, как стареет, веря, что мужчина к ней вернется. Однажды в ее дверь действительно стучат... но на пороге - не долгожданный возлюбленный, а его сын. Он приносит плохие новости, и мир Ванессы переворачивается.

Эмма Белл, сопрано: "Представьте, что вы ждали кого-то 20 долгих лет. И вдруг к вам наконец приходят. Вы представляете, что должна чувствовать женщина, насколько она уязвима?"

Ванесса живет уединенно, но через гигантские зеркала, выбранные Китом Уорнером в качестве главного элемента декорации, все же просвечивает внешняя жизнь. Которую Ванесса до поры избегает...

Кит Уорнер, режиссер спектакля: "Вся сцена - это зеркала, перекрестки отражений и преломлений. В этих зеркалах - вся жизнь Ванессы, там спрятано и ее прошлое".

Эмма Белл, сопрано: "Мы используем зеркала и для того, чтобы попытаться увидеть мир за ними. Хотя бы очертания, намеки, они просвечивают, словно через марлю... Мелодика оперы очень эпична, вообще эта работа имеет много точек соприкосновения с кинематографом, временами это - почти готовый фильм. Барбер написал "Ванессу" с использованием гигантских перепадов звучания - от почти крика до шепота, палитра звуков поражает".

Якуб Груша, дирижер: "С первого такта ясно, что это - американская опера. Музыкальный язык очень типичен: эти медные духовые, этот четкий ритм и одновременно - нежность мелодического рисунка. Музыкальный контур все время меняется, захватывая и завораживая слушателя".

Кит Уорнер, режиссер спектакля : "Опера мрачная, так как раскрывает мрачные стороны человеческого "я". И одновременно это - чрезвычайно элегантное произведение с идеально выверенными пропорциями: вы чувствуете и видите, как в действительности прекрасен мир, но что да, за ним могут скрываться и такие темные недра".