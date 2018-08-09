Кито: еще один фестиваль света

С 8 по 12 августа центр эквадорской столицы Кито, вслед за Лионом, Брюсселем, Мехико и многими другими городами, снова превратится в царство света: одноименный фестиваль (Fiesta de la Luz) проходит здесь уже не первый год. На этот раз зрителям представят 19 световых инсталляций не только местных, но и европейских художников. Организаторы ожидают более двух миллионов посетителей. Для экономики столицы проведение фестиваля тоже хорошая новость: по оценкам мэрии, прошлогоднее мероприятие принесло в казну 15 миллионов долларов. На вопрос "Что же отличает фестиваль Кито от других световых фестивалей?" один из организаторов, Пабло Коррал Вега, ответил: "У нас сохранился один из ценнейших колониальных даунтаунов во всем мире. Кроме того, Кито был первым городом в мире, объявленным объектом Всемирного наследия. 40-летие этого мы и отмечаем!"