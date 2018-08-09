Этот таймлапс лесных пожаров в Калифорнии снимался в течение 8 часов с горы Сантьяго Пик. На кадрах видно, как огонь распространяется по Трабуко Каньону с 5 утра до часа дня 8 августа.
ТАЙМЛАПС: лесные пожары в Калифорнии
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ТАЙМЛАПС: лесные пожары в Калифорнии
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По официальным данным, на юге Калифорнии горят более 1600 гектаров леса, огонь уничтожил 12 построек. Самый крупный пожар охватил север штата - там под властью стихии оказались 13 тысяч гектаров.
Тушением пожаров занимаются более 4 тысяч пожарных, но из-за сильных ветров, жары и низкой влажности воздуха ситуация остается крайне сложной.