Голосование по абортам: ликование и столкновения

Криками радости, песнями и салютом встретили противники законопроекта о легализации абортов новость о том, что сенаторы отклонили его с перевесом в 7 голосов. Около 3 ночи по местному времени с одной стороны здания Верхней палаты аргентинского парламента ликовали. С другой, где собрались сторонники легализации, обстановка быстро накалилась. Полиции Буэнос-Айреса пришлось применить слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных манифестантов, забрасывавших стражей правопорядка бутылками с зажигательной смесью. Несколько человек были задержаны. В соответствии с аргентинским законодательством, отклоненная инициатива может быть снова вынесена на рассмотрение не раньше следующей парламентской сессии, она начнется в марте 2019 года. Однако уже в конце этого месяца в Конгрессе может пройти голосование по реформе уголовного кодекса, которая, в частности, дает судьям возможность освобождать женщин от наказания за искусственное прерывание беременности.