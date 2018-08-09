Аргентина: победили противники легализации абортов

В Аргентине парламент отклонил законопроект о легализации абортов. Эта инициатива разделила общество и вызвала ожесточенные дебаты в стране. Итоговое обсуждение законопроекта длилось более 12 часов и все это время у здания парламента шли две манифестации - за и против легализации абортов.