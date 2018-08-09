В Аргентине парламент отклонил законопроект о легализации абортов. Эта инициатива разделила общество и вызвала ожесточенные дебаты в стране. Итоговое обсуждение законопроекта длилось более 12 часов и все это время у здания парламента шли две манифестации - за и против легализации абортов.
Аргентина: победили противники легализации абортов
Аргентина: победили противники легализации абортов
"Этот закон был направлен против женщин и против самой жизни, - говорят противники абортов. - Поэтому сегодня у нас праздник. Мы празднуем верховенство демократии и спасенные жизни: женщины и ребенка".
Сначала законопроект, который был призван дать женщинам право добровольно прерывать беременность на ранних сроках, получил одобрение в нижней палате. Однако в Сенате Аргентины победу одержали противники легализации абортов: 38 из 72 сенаторов проголосовали против законопроекта.
"У стране был шанс сделать исторический шаг вперед, но эта попытка потерпела неудачу и мы продолжим жить в системе, в которой у женщин нет прав", - сокрушенно заявила одна из манифестанток после итогового голосования.
В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.