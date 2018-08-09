Сенат Аргентины - против абортов

Верхняя палата парламента Аргентины отклонила законопроект о легализации абортов. Против инициативы проголосовали 38 сенаторов, за - 31. Ранее документ одобрила нижняя палата депутатов. Законопроект должен был дать женщинам право прерывать беременность до 14-й недели. Кроме того, инициатива запрещала бы медицинским учреждениям отказываться проводить аборты.

Обсуждение законопроекта продолжалось более 12 часов. Все это время у здания Конгресса проходили две манифестации: за и против абортов. В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. В иных ситуациях искусственное прерывание беременности считается преступлением.

Руа Эспада, Euronews: "После возращения демократии эти дебаты стали одними из самых важных в Аргентине. Гражданские организации выступающие за легализацию абортов, настаивают на повторном рассмотрении этой инициативы законодателями в следующем году. Они намерены продолжать бороться за право женщин самим распоряжаться их телом".