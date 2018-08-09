10 лет назад рухнула мировая экономическая система

15 сентября мир готовится отметить 10 лет с начала экономического кризиса, сопоставимого по масштабам и последствиям лишь с Великой депрессией 1930-х годов.

Первой картой, падение которой привело к тому, что рухнула вся финансовая, экономическая и торговая система, стал четвертый по величине инвестиционный банк в США Lehman Brothers, подавший в суд заявление о банкротстве.

Симптомы подступающей катастрофы обозначились годом раньше: в августе 2007-го ряд европейских банков, в том числе французский BNP Paribas, отказались покупать американские ипотечные облигации, а сразу несколько центральных европейских банков были вынуждены взять на себя финансовые обязательства для того, чтобы обеспечить ликвидность банковской системы.

Роковыми для Lehman Brothers и мировой экономической системы стали так называемые "субпраймы" - главным образом ипотечные ценные бумаги. В начале 2000-х спекулятивный бум овладел американским рынком недвижимости, на этом фоне Lehman Brothers начал давать кредиты под залог уже находящейся в ипотеке недвижимости, объединял обязательства с разной степенью риска в новые пакеты. Когда в середине сентября 2008 года выяснилось, что помимо продажи "токсичных" облигаций банк подделывал отчетность, чтобы скрывать убытки по инвестициям, его акции пошли под откос.

Крах одного из старейших финансовых институтов Америки произвел эффект разорвавшейся бомбы: за один день биржевой индекс Dow Jones рухнул на 500 пунктов (такого биржа Нью-Йорка не видела со времен терактов 11 сентября). Через несколько дней финансовое цунами накрыло кредитные рынки всего мира.

10 лет спустя мировая - и европейская экономика - так и не оправились до конца, хотя первые признаки роста появились в 2014-м. Тем не менее потребление в Италии и Испании не полностью восстановилось до предкризисных показателей. По данным ЕЦБ, в этих европейских странах "реальная заработная плата остается значительно ниже, чем до кризиса, а безработица сохраняется на крайне высоком уровне".