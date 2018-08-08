Соединённые штаты 22 августа вводят новые санкции против России в связи с обвинениями в причастности Москвы к применению химического оружия в британском Солсбери. В заявлении Госдепартамента сказано, что Россия нарушила свои обязательства по уничтожению и нераспространению химического и биологического оружия.
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США вводят новые санкции против России из-за Солсбери
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США вводят новые санкции против России из-за Солсбери
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на улицы Солсбери 6 августа. После госпитализации врачи выявили у них признаки отравления нервнопаралитическим веществом, впоследствии специализированная британская лаборатория идентифицировала это вещество как форму газа «Новичок», который, по некоторым данным, был разработан в СССР и состоял на вооружении советских войск.