Компания-строитель тоннеля для скоростной железной дороги из Турина в Лион не хочет прекращать работы. В Европарламенте настаивают на важности этого проекта для всей Европы, в то время как в Италии правящая коалиция ставит под вопрос будущее дорогостоящей линии. Строители обращают внимание на то, что уже проложено более пяти километров тоннеля в Альпах.
Страсти по тоннелю из Турина в Лион
Страсти по тоннелю из Турина в Лион
Корреспондент Euronews Паоло Валенти передаёт с места событий: «Эта гигантская машина должна проложить 57 километров тоннеля для высокоскоростной линии, которая свяжет Турин и Лион. Тоннель через Альпы от долины Созы в Италии до Морьенн во Франции — самая сложная часть проекта. Председатель Европарламента Антонио Таяни приехал сюда, чтобы лично поддержать прокладку тоннеля».
В ходе выступления перед журналистами председатель Европарламента Антонио Таяни сравнил отказ от строительства тоннеля с возвращением Италии в Средневековье. Он убеждён, что работы ни в коем случае нельзя прекращать:
«Мы обязаны продолжать работу. Я надеюсь, вице-премьер Маттео Сальвини поступит ответственно и вместе с движением Пяти звёзд не будет голосовать за одиозные решения. Наш призыв к Сальвини: не надо блокировать работы по развитию инфраструктуры, а правительство пусть прислушается к партии "Вперёд, Италия". Мы просим Сальвини заблокировать оголтелые инициативы движения "Пяти звёзд" и его министров».