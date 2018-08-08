Страсти по тоннелю из Турина в Лион

Компания-строитель тоннеля для скоростной железной дороги из Турина в Лион не хочет прекращать работы. В Европарламенте настаивают на важности этого проекта для всей Европы, в то время как в Италии правящая коалиция ставит под вопрос будущее дорогостоящей линии. Строители обращают внимание на то, что уже проложено более пяти километров тоннеля в Альпах.