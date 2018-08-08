Испания: послаблений после "Аквариуса" не будет

беженцы, спасенные недавно судами неправительственных организаций SOS Méditerrannée и Proactiva Open Arms. 45 и 30 дней на оформление заявки на получение статуса беженца или вида на жительство являлось "чрезвычайной мерой", вызванной гуманитарной необходимостью, заявили в правительстве. Теперь же всем прибывающим дадут 72 часа.

А что об этом думают простые испанцы?

"Проблема миграции решается, на мой взгляд, ужасно, - объясняет этот пожилой житель Бильбао. - Те, кто несет ответственность, продолжают по телевизору говорить, что у них есть "панацея" от всех бед, но это неправда. Они хотят лишь прикрыть свои спины, на самом деле им абсолютно все равно"...

"Я думаю, что это очень серьезная проблема, - добавляет этот молодой человек. - Решать ее нужно решать на общеевропейском уровне. Хватит перекладывать ее только на принимающие страны: Испанию, Италию и Грецию!"

"Некоторые граждане нашей страны против приема беженцев, - говорит этот житель Бильбао, - считая, что для них самих не осталось места, но ведь нас 500 миллионов европейцев, а прибывающих - миллион. То есть 1 иммигрант на каждые 500 человек, не думаю, что это очень страшно... "

"Мы в Европе становимся все более эгоистичными и не хотим поставить себя на место других, - заключает эта девушка. - А если завтра меня выгонят из дома, кто меня примет? Конечно, важно осуществлять определенный контроль над границами, но мы также должны давать убежище тем, кто в нем нуждается"...

Испания вышла на первое место в Евросоюзе по приему мигрантов, - такие данные обнародовала накануне Международная организация по миграции. С начала года на испанский берег высадились свыше 23 тысяч человек, что больше, чем за весь прошлый год. Только во вторник испанская береговая охрана спасла в Средиземном море 458 мигрантов из Марокко, в том числе 13 детей. Испания обошла Италию, закрывшую границы для беженцев с приходом правительства Джузеппе Конте.