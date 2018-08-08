"Травиата" в отместку за лай собаки

Опера Джузеппе Верди "Травиата" стала для жителей словацкого города Штурово настоящим проклятием. На протяжении 16 лет каждый день с 6 утра до 10 вечера им приходилось слушать знаменитое произведение итальянского композитора. А всё потому что одной из местных жительниц мешал лай соседской собаки, и она решила отомстить ее хозяевам. Притом звуки "Травиаты" разносились по городу даже после того, как животное умерло.