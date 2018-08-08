Опера Джузеппе Верди "Травиата" стала для жителей словацкого города Штурово настоящим проклятием. На протяжении 16 лет каждый день с 6 утра до 10 вечера им приходилось слушать знаменитое произведение итальянского композитора. А всё потому что одной из местных жительниц мешал лай соседской собаки, и она решила отомстить ее хозяевам. Притом звуки "Травиаты" разносились по городу даже после того, как животное умерло.
"Травиата" в отместку за лай собаки
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"Травиата" в отместку за лай собаки
Сейчас жители Штурова, наконец, наслаждаются тишиной: поклонница Верди недавно была арестована. Ей грозит от полугода до трех лет лишения свободы.
В 2015 году женщине было запрещено устраивать "концерты", и на протяжении следующих двух лет она никому не мешала. Но в сентябре прошлого года жители Штурова вновь услышали "Травиату".
Позже этим делом занялся Верховный суд страны, который подтвердил решение нижестоящей инстанции. Сейчас женщина находится под стражей. Следователь считает, что она может представлять опасность для общества.