Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терростическую деятельность, находится в критическом состоянии. Об этом сообщила в Facebook сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, Сенцов чувствует "катастрофически плохо" и сейчас почти не встает.
"Все катастрофически плохо" - сестра Сенцова о его состоянии
"Все катастрофически плохо" - сестра Сенцова о его состоянии
"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - утверждает его сестра. Также она сообщила, что Сенцов отказался от перевода в гражданскую больницу, поскольку "он просто не переживет этап".
Однако в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО опровергли утверждения об ухудшении состояния здоровья Сенцова.
"Осужденный Сенцов О.Г. находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание... Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений, - говорится в сообщении УФСИН. - По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено".
Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Российский суд признал его виновным в организации террористического сообщества на территории полуострова. В результате Сенцов был приговорен к 20 годам колонии сторого режима.
Сам он утвеждает, что дело было сфабриковано. В знак протеста 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку, потребовав отпустить всех украинских политических заключенных, осужденных в России.