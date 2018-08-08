"Все катастрофически плохо" - сестра Сенцова о его состоянии

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терростическую деятельность, находится в критическом состоянии. Об этом сообщила в Facebook сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, Сенцов чувствует "катастрофически плохо" и сейчас почти не встает.