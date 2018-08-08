Саудовская Аравия демонстрирует силу

Западные государства и ранее критиковали Саудовскую Аравию по вопросам, касающимся соблюдения прав человека. Но на этот раз на замечание Оттавы Эр-Рияд решил дать крайне жесткий ответ.

Министр иностранных дел Адель аль-Джубейр отклонил призывы к диалогу, заявив, что попытки посредничества ничего не изменят. По его словам, Канада "совершила большую ошибку и рискует оттолкнуть от себя треть человечества".

"Саудовская Аравия - часть Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, и Канада должна понять, что ее действия были неприемлемы не только для Саудовской Аравии, но и для всех арабских стран и всего исламского мира". - заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр

В то же время премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытался смягчить ситуацию и заявил о готовности продолжать политический и дипломатический диалог с Саудовской Аравией. Но при этом подчеркнул, что его правительство не намерено отказываться от продвижения и поддержки своих ценностей на мировой арене.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: "Мы продолжаем взаимодействовать на дипломатическом и политическом уровне с правительством Саудовской Аравии. Мы с уважением относимся к их значимости в мире и признаем, что они добились прогресса по ряду важных вопросов. Но в то же время мы намерены продолжать и говорить четко и твердо о вопросах, касающихся прав человека как в нашей в стране, так и за рубежом, когда это необходимо".

3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленно освободить. В понедельник МИД Саудовской Аравии заявил, что позиция Оттавы "представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства" и "противоречит основам международного права".

Эр-Рияд объявил главу дипмиссии Канады персоной нон грата и заявил о "приостанавливании новых торговых и финансовых операций с Канадой".

Государственная авиакомпания Saudia приостановила полеты в Торонто.

По мнению некоторых аналитиков, наследный принц Мухаммед бин Салман пытается продемонстрировать силу даже несмотря на то, что рискует потерять союзников.

У лидера Саудовской Аравии - амбициозная повестка дня социально-экономических реформ. Сейчас он привлекает крупных международных инвесторов. Жесткая позиция, которую он занял по отношению к Канаде, рассматривается аналитиками как возможное предупреждение: если вы хотите кусок нашего пирога, не вмешивайтесь в нашу политику.

Большинство наблюдателей согласны с тем, что нынешнее противостояние происходит с молчаливого согласия Америки, и напоминают, что президент Трамп выбрал именно Эр-Рияд для своей первой зарубежной поездки.

Между тем у него напряженные отношения с Трюдо из-за спора о торговых тарифах.

Для экономической трансформации Саудовской Аравии потребуется не только поддержка Соединенных Штатов, но и многое другое. И обострение отношений с Канадой может отпугнуть других выгодных инвесторов.