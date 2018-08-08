США вводят новые санкции против России из-за отравления Скрипалей. Ограничения вступят в силу 22 августа.
"Новичок": новые санкции Вашингтона
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"Новичок": новые санкции Вашингтона
Лондон утверждает: бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери.
Вашингтон считает, что к отравлению причастна Москва, тогда как Кремль отрицает все обвинения.
Введение санкций включит два этапа. В начале будет наложен запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих, которые применяются в сфере нацбезопасности.
Вторая часть санкций запланирована через три месяца. Если российские власти не убедят американских коллег в том, что химоружие не будет применено в будущем, то авиакомпания "Аэрофлот" лишится права на осуществление перелётов в США.