Главная сцена пока пуста. Гости заняты подготовкой мест для ночлега под открытым небом. Фестиваль Sziget собрал в венгерской столице - Будапеште любителей рок-музыки.
Рок-фестиваль Sziget: популярность растёт
Рок-фестиваль Sziget: популярность растёт
Праздник пользуется популярностью среди европейцев, в особенности - британцев. В этом году их здесь около 20 000. Всего же на Sziget приезжает почти полмиллиона гостей из более чем 100 стран.
Робин, гость фестиваля:
"Я ему завидую, потому что он собрал свою палатку за 30 секунд. А моя палатка тяжелая".
Среди многочисленных новинок фестиваля – новая система оплаты. Посетители могут делать все покупки с помощью вот такого электронного браслета.
Тамаш Кадар, исполнительный директор фестиваля:
"Вы можете зачислить деньги на ваш браслет через мобильное приложение Sziget. В конце фестиваля мы перечислим все непотраченные деньги на ваш банковский счет за 300 форинтов, что составляет около 1 евро".
В разные годы на фестивале выступали такие известные группы как Radiohead, Prodigy, Offspring и Ленинград.
Даниель Божик, Euronews:
"Организаторы ожидают, что фестиваль посетит рекордное число гостей. Они надеятся, что в этом году посетителей будет более полумиллиона. Предварительные продажи показывают, что практически все билеты были проданы накануне в понедельник".