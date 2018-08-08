"Россия - оккупант": протесты в Тбилиси

В Тбилиси прошли протесты, приуроченные к 10-летней годовщине грузинско-российской войны. Несколько десятков человек собрались у здания, в котором раньше находилось российское посольство. "Россия - оккупант" - лозунги на английском, призванные привлечь международное внимание к замороженному конфликту.

Георгий Барамидзе, вице-спикер грузинского парламента

"Это мирный протест против оккупации, прекратить её - наша цель, важно также привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме, а также оказать давление на Россию с целью деоккупации как Грузии, так и украинских территорий. Это страны, которые стремятся в НАТО и в Европейский союз".

В 2008 году между Грузией и Россией разгорелся военный конфликт в Южной Осетии. За шесть дней погибли сотни человек, десятки тысяч были вынуждены бежать из зоны боевых действий. После событий дипломатические отношения между двумя странами были разорваны и до сих пор не восстановлены.