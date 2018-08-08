Португалия задыхается в дыму лесных пожаров. На юге страны за последнюю неделю огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса.
Пиренеи в огне
Пиренеи в огне
В районе популярного курорта Алгарве были эвакуированы две гостиницы, пострадали 44 человека. По всей стране бушуют более 20 пожаров, и лишь пять из них почти потушены.
Быстрому распространению огня способствует аномальная жара, которая пришла на прошлой неделе, в некоторых районах Португалии температура достигала 47 градусов.
Горят, в основном, эвкалиптовые леса. Эти деревья, которые широко используют в промышленности, легко загораются из-за высокого содержания масел.
"80% лесов - эвкалиптовые, я думаю, что если бы не было столько эвкалиптов, то все было бы по-другому. Португалия должна очнуться и не действовать только в угоду экономическим интересам", - говорит местный житель.
В прошлом году пожары уничтожил более 440 тысяч гектаров леса. Стихийное бедствие стало самым крупным, которое когда-либо случалось в Португалии.
Страдает от лесных пожаров и соседка Португалии по Пиренейскому полуострову - Испания. В Валенсии на востоке страны были эвакуированы 3 тысячи человек, пожар, возникший в понедельник вечером, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы порядка 600 человек, а также 25 вертолетов.