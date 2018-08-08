"Урожайная" жара в Европе

Жаркая и засушливая погода, которая держалась в Европе практически весь июль, стала серьезным испытанием для фермеров. Нехватка воды и проблемы с орошением поставили под угрозу будущий урожай зерновых и плодовых культур в Великобритании, а также затруднили условия содержания животных на фермах.

Стоящая долгие недели жара нарушила привычную жизнь альпийских коров: их пастбища практически лишились питьевой воды. Чтобы обеспечить животных питьём, в горах были созданы искусственные резервуары, куда пожарные вертолеты транспортируют воду из соседних озёр.

"Ситуация вызывает серьезное беспокойство, так как такой засушливой весны в Швейцарии не наблюдалось с 1921 года. Водоемы высыхают, а коровам необходимо выпивать от 80 до 150 литров воды в день", - говорит министр экономики кантона Во в Швейцарии Филипп Лёба.

С апреля в стране выпало рекордно низкое число осадков.

"Я арендую это пастбище уже 13 лет, мы раньше уже доставляли воду по воздуху, но не в таких масштабах. Два года назад нам пришлось просить помощи у армии, но мы не можем делать так каждый год. В данный момент землевладелец пытается добиться разрешения на создание искусственного озера, чтобы запасов воды за зиму хватило на следующее лето", - жалуется арендатор фермы Грегуар Мартин.

Но есть те, для кого аномальные высокие температуры приносят неожиданную прибыль. Как например французские виноделы, для которых ранний сбор урожая, начавшийся уже сейчас, только в радость. Они говорят, что жара не могла выбрать наилучшего времени.