"Дело БелТА": задержания журналистов в Минске

Обыски и задержание белорусских журналистов продолжаются. Накануне в офисах независимого портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН прошли рейды. По меньшей мере, три человека были задержаны. Против них заведено уголовное дело за "несанкционированный доступ к информации госагентства БелТА".

"Я думаю, что это очередная волна репрессий на независимые СМИ. Запад успокоился на счёт Беларуси и видимо власть решила, что можно эти СМИ прижать, используя повод для этого. Мы расцениваем это, как давление на независимые СМИ. Адвокаты с ними встречались, допросы ведутся в их присутствии, но с ним была взята подписка о неразглашении, поэтому мы мало чего знаем", - говорит основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер.

На момент выхода материала Евроньюс не смог получить комментарии от гендиректора БелТА Ирины Акулович: в белорусском агентстве сослались на ее занятость.

В свою очередь, Европейский союз призвал освободить задержанных в Минске журналистов. Официальное представительство ЕС заявило, что данные действия "противоречат заявленной политике по демократизации и международным обещаниям" Республики Беларусь.

Аресты белорусских журналистов также осудили и правозащитники.

"Во-первых, мы были удивлены, что на основании таких обвинений к журналистам были применены столь жесткие меры. Это делается для запугивания ведущих СМИ в стране в контексте всё возрастающего давления на свободные голоса в Беларуси. Мы призываем власти успокоиться и позволить журналистам просто делать свою работу", уверен Йоханн Бир, глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ".

В рейтинге свободы СМИ "Репортёров без границ", Республика Беларусь занимает 155-е место из 180 стран.

Нормализация отношений под угрозой

Александр Лукашенко находится у власти почти 25 лет. После президентских выборов 2015 года ЕС снял санкции с белорусских чиновников и главы государства. Решающим фактором стало освобождение заключенных, которых международные правозащитные организации называли "политическими". Наблюдатели не исключают, что нынешняя кампания против журналистов негативно скажется на хрупком процессе нормализации отношений между Минском и Брюсселем.