Австралийский штат Новый Южный Уэльс полностью поражён засухой, - заявили местные власти.
Земля засух и наводнений
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Земля засух и наводнений
Фермеры уже подсчитывают убытки. За последние три месяца осадков выпало на 20 процентов меньше, чем обычно. Недавние дожди так и не вселили надежду в аграриев.
"Да, конечно, это доказывает, что дожди могут снова пойти, но всё же этого недостаточно", - говорит Макс Уэйк, молочный фермер.
Фермерские хозяйства сталкиваются с перспективой исчерпать всю воду. Худшая в истории региона засуха отступать не собирается. Многие говорят: Австралия превращается в землю засух и наводнений.
Премьер-министр страны Малькольм Тернбол ранее на этой неделе объявил о выделении помощи в размере 120 миллионов евро фермерам, больше всего пострадавшим от погодных катаклизмов.