Аргентинцы ждут решения сената по закону о легализации абортов.
Аргентина замерла в ожидании
Аргентина замерла в ожидании
Вопрос прерывания беременности расколол не только аргентинское общество, но и самих политиков. Согласно опросам сенаторов, минимальный перевес в этом щепетильном вопросе у противников легализации абортов. 37 из 72 готовы проголосовать против добровольного прерывания беременности, 31 — за. Двое ранее не озвучили свою позицию, один сенатор намерен воздержаться, еще один будет отсутствовать.
В обществе наблюдается примерно та же ситуация. Сторонники и противники нового закона обещают, как и в последние три месяца, заполнить улицы вокруг здания конгресса в ожидании исторического решения.
В июне палата депутатов в ходе почти суточных ожесточенных дебатов одобрила законопроект. Аргентина может стать третьей после Кубы и Уругвая страной в Латинской Америке, легализовавшей аборты.
В данный момент в сенате идут дебаты. Оглашение результатов ожидается в 6 утра по московскому времени.