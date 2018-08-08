Во французский Амьен, на церемонию, посвященную столетию наступления англо-французской войск на германскую армию в ходе Первой мировой войны, которое вошло в историю как «Амьенская операция», прибыли британский премьер-министр Тереза Мэй, герцог Кембриджский, принц Уильям, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и бывший президент Германии Йоахим Гаук.
100 лет "Амьенской операции"
100 лет "Амьенской операции"
С вступительным словом выступил наследник британской Короны:
«События, произошедшие в Амьене 8 августа 1918 года были настоящей коалиционной операцией под стратегическим командованием великого французского маршала Фоша. Многонациональное сражение. Битва, в которой авиация, техника и человеческое мужество сочетались с разрушающими результатами»
Целью операции была ликвидация Амьенского выступа и недопущение артиллерийского обстрела железной дороги Париж-Кале. По ее итогам фронт немецкой армии был прорван. Это стало началом разгрома Германии.
Генерал Людендорф позже назвал 8 августа «чёрным днём» для германской армии.
"Амьенская операция" завершила позиционную войну на Западном фронте. Война перешла в стадию маневренной, до самого окончания боевых действий 11 ноября 1918 года.