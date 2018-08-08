Борьба лесными пожарами в Португалии затягивается

Борьба с лесными пожарами на юге Португалии затягивается, несмотря на привлечение сотен пожарных и военнослужащих, а также авиации. Глава правительства Антонио Коста сообщил, что общими усилиями удалось ликвидировать более 500 очагов возгорания, но в районе Алгарви ситуация слишком сложна:

«Операция всё ещё может занять несколько дней. За несколько часов этот пожар не потушил. Следующие часы будут особенно сложными из-за температуры, скорости ветра и относительной влажности. Наши возможности по тушению ограничены, мы сосредоточим наши силы на работе ночью и на рассвете».

Ситуация осложняется и составом лесов. Один из местных жителей говорит, что обилие эвкалиптов несёт особую угрозу: «Это как будто ты живёшь рядом с бочкой с бензином, вряд ли это кому-то понравится. Особенно во время этой жары, которая приводит к таким последствия. Это хорошо, что, слава Богу, никто ещё не погиб, но посмотрим, что будет дальше».

Из опасной зоны в районе Моншики эвакуированы около 200 человек. Несколько десятков, по официальным данным, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения и ожогов.

В испанской провинции Валенсия из-за крупного лесного пожара свои дома были вынуждены покинуть около 2600 человек. Здесь горят более 3 тысяч гектаров леса. Пожар начался рядом с популярным курортом Гандия на Коста Бланка. Здесь, как и в Португалии, ситуация осложняется жарой, засухой и сильным ветром. В Валенсии, как передаёт агентство EFE, испанские пожарные демонстрируют, цитата, «сдержанный оптимизм».