Мадуро разоблачает

Президент Венесуэлы перешел в наступление: во вторник в продолжительной речи по государственному радио и телевидению Николас Мадуро предъявил обвинения двум депутатам Национальной ассамблеи от оппозиции.

По словам главы государства, у него есть "доказательства" того, что за субботним покушением в Каракасе стоит Хулио Борхес - бывший спикер парламента, сегодня проживающий в изгнании в соседней Колумбии, а также Хуан Рекесенс.

Он пояснил, что его обвинения опираются на показания шести человек, задержанных в воскресенье, в том числе Хуана Монастериоса Ванегаса, видеозапись допроса которого была показана по национальному телевидению:

"В целом ряде показаний упоминается имя г-на Хулио Борхеса. Все заявления указывают на Борхеса, который живет в особняке в Боготе, охраняемом уходящим правительством Колумбии. Мы знаем, что у него достаточно трусости, чтобы участвовать в такого рода мероприятиях, я прекрасно об этом осведомлен. Его имя упоминается во всех организованных беспорядках - guarimbas, во всех заговорах за последние 15 лет. Всегда Хулио Борхес! Теперь на него указали непосредственно. И еще упоминается другой лидер оппозиции, один из самых сумасшедших! Рекесенс его фамилия, он один из самых опасных психопатов в оппозиции."

По данным венесуэльских СМИ, Хуан Рекесенс во вторник вечером был задержан сотрудниками разведки.

Что касается Хулио Борхеса, сегодня в "Твиттере" он назвал покушение на президента Венесуэлы "фарсом". "Никто в стране, да и во всем мире, не верит в подлинность нападения", - написал он в частности. По словам депутата, видеозапись покушения была смонтирована для того, чтобы преследовать тех, кто выступает против "диктатуры" Мадуро.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников, начиненных взрывчаткой, произошло во время его выступления в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Летательные аппараты были выведены из строя, семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого венесуэльский лидер обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. Мадуро также предположил, что некоторые из тех, кто планировал его убить, проживают в США. МИД Колумбии назвал обвинения венесуэльского лидера абсурдными.