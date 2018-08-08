Суд Малайзии предъявил обвинения экс-премьеру страны Наджибу Разаку в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также получении доходов от незаконной деятельности и растрате более 10 миллионов долларов из государственного фонда SRC International.
Экс-премьеру Малайзии грозят 45 лет тюрьмы
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Экс-премьеру Малайзии грозят 45 лет тюрьмы
Эти средства были переведены на личные счета Разака. Кроме того, судебная коллегия удовлетворила требование государственного обвинителя передать дело в Верховный суд. Бывший премьер заявил о своей невиновности. Как сообщается, Разаку грозит до 45 лет лишения свободы в случае вынесения ему обвинительного приговора по трем эпизодам уголовного дела.
Это уже второе появление бывшего главы правительства Малайзии в суде за последнее время. В начале июля он был задержан правоохранительными органами в связи с обвинениями в злоупотреблении властью. Однако суд удовлетворил ходатайство защиты и выпустил экс-премьера под залог.