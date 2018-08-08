Почему мигранты "облюбовали" Испанию?

Всего 14 километров разделяют Марокко и Испанию. Именно такова ширина Гибралтарского пролива в самой узкой его части, и именно этот маршрут всё чаще выбирают мигранты, которые хотят попасть из Африки в Европу. В прошлом месяце Международная организация по миграции опубликовала обновленную статистику. Согласно этим данным, Испания обогнала Италию в списке стран, принявших наибольшее число нелегалов, которые устремляются в Европу по Средиземному морю.

Более того, в июне и июле в Испанию прибыло больше мигрантов, чем за весь 2016 год. Такие цифры представило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. А вот поток нелегалов, выбирающих центральный и восточный средиземноморские маршруты, наоборот, сократился.

"Сообщающиеся сосуды"

Число мигрантов, устремляющихся в сторону Пиренейского полуострова, резко выросло после того, как в Италии и Испании сменилась власть. Сформировавшие правительство популисты из "Движения "5 звезд" и правые из "Лиги" строили свою кампанию вокруг обещаний ужесточить миграционную политику.

"Это как сообщающиеся сосуды. Если нелегалы не могут попасть в Европу по центральному средиземноморскому пути, то они переключают внимание на другие маршруты", - объясняет профессор Миланского университета Маурицио Амброзини.

Мигранты - инструмент давления

Эксперты призывают власти Марокко сесть за стол переговоров с представителями ЕС и обсудить, как можно усилить контроль на границах. В прошлом месяце в Брюсселе сообщили, что выделили Марокко и Тунису 55 миллионов евро. Эти деньги должны быть направлены на усиление приграничной охраны, на спасательные операции и на борьбу с контрабандистами, которые ведут свою деятельность в этом регионе. Но Испанская комиссия по оказанию помощи беженцам признает, что этих денег может не хватить.

По мнению эксперта Европейского политического центра Франка Макнамары, долгое время мигранты были лишь инструментом давления на переговорах между властями североафриканских государств и ЕС: "Я не удивлюсь, если какая-нибудь страна ослабит приграничный контроль, хотя это может привести к катастрофическим последствиям".

Мохамед Даадауи, профессор политических наук в Университете Оклахомы, говорит, что в данном случае может идти речь о "шантаже с марокканской стороны". Но этим дело не ограничивается. Как считает Даадауи, рост числа нелегалов может быть реакцией на решение суда ЕС, который признал, что действие торговых соглашений между Евросоюзом и Марокко не распространяется на территорию Западной Сахары. Таким образом, суд практически лишил марокканцев доходов от предоставления европейским странам права ловли рыбы у берегов этой территории.

По мнению профессора, в рискованное путешествие марокканская молодежь отправляется от отчаяния. "Перспектив найти работу, наладить жизнь всё так же мало", - говорит Даадауи.

Тове Эрнст, представитель ЕК по миграции и внутренним делам, заявила, что власти ЕС прекрасно понимают, что Марокко нуждается в поддержке. Но в то же время она подчеркнула, что средства "фонда ЕС для помощи северной Африке" не безграничны.