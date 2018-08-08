В Грузии и Южной Осетии проходят траурные акции, приуроченные к десятилетию начала российско-грузинской войны. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил цветы к мемориалу на кладбище Мухатгверди в Тбилисси. Маргвелашвили пообещал, что территориальная целостность страны будет восстановлена «мирным путём». По его словам, «агрессия против Грузии, которая началась 10 лет назад, до сих пор не закончена. Представления Москвы о том, что Грузия не может и не должна самостоятельно решать свою судьбу, не изменились».
Грузия и Южная Осетия вспоминают августовскую войну
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Грузия и Южная Осетия вспоминают августовскую войну
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В Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа на лестнице у здания парламента по традиции зажгли свечи в память о погибших в ходе конфликта, который здесь называют войной за свободу и независимость. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов вновь называл бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили военным преступником и обвинил грузинских военных в осознанном убийстве мирных жителей. Недалеко от места, где было остановлено наступление правительственной армии, Бибилов торжественно открыл памятник героям августовской войны.