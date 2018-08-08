Грузия и Южная Осетия вспоминают августовскую войну

В Грузии и Южной Осетии проходят траурные акции, приуроченные к десятилетию начала российско-грузинской войны. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил цветы к мемориалу на кладбище Мухатгверди в Тбилисси. Маргвелашвили пообещал, что территориальная целостность страны будет восстановлена «мирным путём». По его словам, «агрессия против Грузии, которая началась 10 лет назад, до сих пор не закончена. Представления Москвы о том, что Грузия не может и не должна самостоятельно решать свою судьбу, не изменились».