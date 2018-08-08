Десять лет спустя

10 лет назад, 8 августа, началась так называемая "Пятидневная война": в ночь с 7 на 8 августа обострился грузино-осетинский конфликт, что привело к военным действиям с участием России.

Стоит напомнить, что Южная Осетия и Абхазия, автономии в составе советской Грузии, в начале 90-х заявили о желании отделиться от Тбилиси. За этим последовали две войны, подписание мирных соглашений с участием России и введение в самопровозглашенные республики миротворцев, в том числе и российских.

Летом 2008 тлеющий конфликт обостряется. События, согласно российским источникам, развивались так: Грузия в ночь на 8 августа обстреляла Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвала; Россия, желая защитить жителей Южной Осетии и своих миротворцев, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Грузинская версия выглядит иначе: в Тбилиси считают, что вооруженный конфликт начался на сутки раньше, в ночь на 7 августа. И не с бомбардировки грузинской артиллерией Цхинвала, а с обстрела югоосетинской артиллерией грузинских сел, где были ранены два грузинских миротворца... В Тбилиси и тогда, и сегодня утверждают, что 8 августа Россия провела спланированную военную акцию акцию, которая, в числе прочего, была ответом на намерение Грузии сблизиться с НАТО.

Война оказалась стремительной: за считанные дни российские войска совместно с югоосетинскими отрядами вытеснили грузин из Южной Осетии, а также, при поддержке абхазских сил, из Кодорсокго ущелья Абхазии.

Данные о погибших за пять дней войны неоднозначны: Южная Осетия, Грузия, правозащитники и зарубежные наблюдатели называют разные цифры (от 400 до 1500 убитыми). По данным международных организаций, 120 тысяч человек были вынуждены тогда покинуть свои дома.

Дальнейшая эскалация конфликта была остановлена при посредничестве Запада. После многосторонних переговоров между президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и международных партнеров свет увидел так называемый "план Медведева-Саркози" . Его краеугольные положения – вывод российских войск из зоны конфликта, демилитаризация Грузии и активное включение в процесс международных наблюдателей.

26 августа Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии, через неделю Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения. В 2009 году в Южной Осетии была открыта российская военная база. В том же году ЕС обнародовал доклад международной независимой комиссии по расследованию обстоятельств конфликта в Южной Осетии; в нем говорится, что войну в августе 2008 года начала Грузия, но Россия ее спровоцировала. В докладе также отмечено, что ответные действия российской стороны в ходе вооруженного конфликта были "несоразмерными".

В 10 годовщину Пятидневной войны Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Польша, Румыния, США, Украина, Чехия, Швеция и Эстония приняли в ОБСЕ совместное заявление в поддержку Грузии. Они выразили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности республики в ее международно признанных границах и призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а также выполнить положения мирного договора от 2008 года.

Ранее с аналогичным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Москва не раз заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа.