Ищут пожарные, ищет милиция, но пуще всего - военные НАТО. В Эстонии во время учебного полета натовский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету AMRAAM. Инцидент произошел во вторник.
Эстония: куда улетела ракета НАТО?
Эстония: куда улетела ракета НАТО?
Ракета должна была самоуничтожиться в воздухе, однако по пока невыясненной причине механизм не сработал. В результате она упала к северу от Тарту, но где именно - неизвестно.
"Мы полагаем, что при столкновении с землей ракета взорвалась. Однако есть вероятность, что она до сих пор цела", - заявил командующий ВВС Эстонии Рииво Валге.
В этой связи власти страны призвали жителей района, где произошел инцидент, проявлять бдительность и в случае обнаружения ракету не трогать.
В свою очередь глава правительства Эстонии Юри Ратас заявил, что инцидент серьезный. Но одновременно он подчеркнул, что миссия НАТО по охране воздушного пространства Эстонии является "очень важной для обеспечения безопасности страны".