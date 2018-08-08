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Великобритания

В Англии родился редкий черный носорог

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В Англии родился редкий черный носорог

Детеныш черного носорога стоит рядом с матерью
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Chester Zoo
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В зоопарке британского города Честер родился детеныш редкого черного носорога.

Роды, свидетелями которых стали посетители зоопарка, начались у 12-летней самки восточноафриканского черного носорога Малинди в 12:30 дня, хотя "большинство носорогов рожает ночью или рано утром," - говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Chester Zoo

Уже через 15 минут после рождения, малыш начал бегать и ласкаться к матери.

"Что-то НЕВЕРОЯТНОЕ случилось в домике нашего носорога... Добро пожаловать в мир, драгоценный малыш!"

Восточноафриканский черный носорог - очень редкий подвид, в дикой природе осталось всего 650 особей. Международный союз по сохранению природы классифицирует этих животных, как находящихся под критической угрозой исчезновения.