В зоопарке британского города Честер родился детеныш редкого черного носорога.
В Англии родился редкий черный носорог
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В Англии родился редкий черный носорог
© Copyright :Chester Zoo
Роды, свидетелями которых стали посетители зоопарка, начались у 12-летней самки восточноафриканского черного носорога Малинди в 12:30 дня, хотя "большинство носорогов рожает ночью или рано утром," - говорится в сообщении на сайте зоопарка.
Уже через 15 минут после рождения, малыш начал бегать и ласкаться к матери.
Восточноафриканский черный носорог - очень редкий подвид, в дикой природе осталось всего 650 особей. Международный союз по сохранению природы классифицирует этих животных, как находящихся под критической угрозой исчезновения.