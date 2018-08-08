Алжирский бизнесмен оплатит штрафы датских мусульманок

У мусульманок, живущих в Дании и предпочитающих носить никаб и паранджу, появился "покровитель". Алжирский предприниматель Рашид Некказ заявил, что будет оплачивать штрафы женщин, наказанных за ношение скрывающей лицо одежды. Сам миллионер говорит, что он против никабов, но будет защищать право женщин носить ту одежду, которая им нравится.

"В Дании очень мало женщин, которые носят никаб, их всего около 200, - сказал он в интервью "Евроньюс". - И мне очень жаль, если такая страна, как Дания - оплот свободы - попадет в ту же ловушку, что и Франция с Бельгией, и выставит себя на посмешище."

В ответ национал-демократическая Датская народная партия предложила отправлять нарушительниц в тюрьму на одну-две недели, а не ограничиваться одним лишь штрафом. Представитель этой политической силы Мартин Хенриксен назвал инициативу бизнесмена "попыткой подорвать датское законодательство": "Эта ситуация довольно иронична: господин Некказ защищает права женщин, поддерживая попытки их угнетения со стороны исламистской идеологии".

Рашид Некказ уже не в первый раз совершает такие щедрые поступки. Он оплачивал штрафы за женщин в Швейцарии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии. "C 2010 года я оплачиваю все штрафы за женщин, которые отказываются снять паранджу во всех странах Европы, - сказал миллионер. - И я плачу за всех женщин, которые отказываются надевать паранджу в мусульманских странах."

В общей сложности, по словам самого бизнесмена, он погасил уже более 1500 штрафов: "Улица должна оставаться всеобщей вотчиной свободы. Я за запрет паранджи в госучреждениях, школах, торговых центрах, банках... Везде, кроме улицы."

Датский закон, запрещающий носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо, вступил в силу с 1 августа. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 1000 крон, то есть около 130 евро. При повторном нарушении эта цифра может вырасти до 10 тысяч крон – 1300 евро. На прошлой неделе был выписан первый штраф. Нарушительницей оказалась посетительница торгового центра в городе Херсхольме.