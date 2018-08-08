Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность президента Колумбии. Церемония инаугурации состоялась в Боготе на площади Боливара перед зданием Конгресса. Новый лидер Колумбии принес присягу, а глава Сената вручил ему президентскую ленту как символ власти. На торжественной церемонии присутствовали главы 10 государств и делегации 17 стран.
Новый президент Колумбии
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Новый президент Колумбии
42-летний президент вместе с супругой и тремя детьми пришел на площадь по прилегающей улице в сопровождении оркестра и охраны. При этом он нарушил протокол: подходил к приглашенным гостям и общался с ними.
Дуке стал самым молодым президентом Колумбии за последние 70 лет. В своей инаугурационной речи он заявил о необходимости внесения изменений в мирный договор с повстанцами.
Вступление в должность нового президента произошло на фоне обострения отношений с соседней Венесуэлой, глава которой Николас Мадуро обвинил сложившего полномочия Хуана Мануэля Сантоса в причастности к попытке неудавшегося покушения на него.