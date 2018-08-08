Торговая война только начинается. В среду Китай опубликовал новый список американских товаров, которые будут обложены 25% импортными пошлинами.
Новый виток торговой войны между США и Китаем
Новый виток торговой войны между США и Китаем
Нефтепродукты, автомобили, медицинское оборудование - всего около трехсот наименований общей стоимостью 16 млрд долларов.
Это уже второй список американских товаров, первый (на 34 млрд долларов) был опубликован ровно месяц назад, что стало ответом Пекина на демарш Вашингтона.
Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. В июне США обвинили Китай в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в том, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике.
В результате Белый дом объявил о введении 25% тарифов на многочисленные товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов.
На данном этапе стороны обмениваются острыми выпадами – твитами Трампа со стороны США и официальными заявлениями из Пекина, в которых выражается решимость выстоять в "торговой войне с США".