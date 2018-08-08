Мэй критикует Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила экс-главу британского МИДа Бориса Джонсона за его высказывания в адрес женщин, носящих закрытую мусульманскую одежду. Она отметила, что "крайне важно, чтобы каждый проявлял осторожность в используемых терминах", и призвала Джонсона извиниться.

Премьер-министр Великобритании: "Совершенно ясно, что тот язык, который Борис Джонсон использовал при описании внешнего вида людей, - оскорбителен. Я никогда бы не использовала подобных выражений, потому что считаю это неправильным".

В понедельник Джонсон, комментируя сообщения о запрете на ношение паранджи в Дании, заявил, что рассчитывает, что мусульманки, пришедшие на встречу с ним в его депутатскую приемную, будут открывать лица. По словам политика, сокрытие лица под тканью кажется ему странным и пугающим, а женщины в парандже похожи на "грабителей банка" и выглядят как "почтовые ящики".

Помимо Мэй, Джонсона за его высказывания раскритиковали и его бывшие коллеги в британском МИДе. В то время, как все больше европейских стран вводят запрет на ношение закрывающих лица головных уборов, ни одна из основных политических партий Великобритании не поддерживает подобное ограничение.