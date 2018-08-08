BMW отзывает более 320 тысяч дизельных автомобилей по всей Европе. Причина - выявленные неполадки в модуле рециркуляции выхлопных газов. В заявлении компании отмечается, что данная неисправность "в редких случаях" может приводить к возгоранию автомобиля.
BMW отзывает более 320 тысяч автомобилей по всей Европе
Сейчас воспроизводится:
BMW отзывает более 320 тысяч автомобилей по всей Европе
Ранее такие случаи уже были зафиксированы. Правда, не в Европе, а в Южной Корее, где BMW отозвала более 100 тысяч автомобилей.
Речь идет о машинах с дизельным двигателем с 3-й по 7-ю серии и внедорожников X3-X6, сошедших с конвейера 2012 по 2015 годы.
Отметим, что буквально в июне BMW заявила о рекордных продажах, которые впервые превысили отметку в 200 тысяч автомобилей за месяц. Продажи в первом полугодии составили достигли 1,2 млн втомобилей.