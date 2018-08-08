Два взгляда на легализацию абортов

Голосование в сенате Аргентины по спорному законопроекту о легализации абортов - самая обсуждаемая тема в стране. Как сторонницы, так и противницы текста готовы неустанно представлять свои аргументы.

Лорена Фернандес была вынуждена прервать беременность, когда ей было 16 лет. Позже, в возрасте 23 лет, ее бывший муж настаивал на аборте, но она сбежала и родила дочь Эвелин.

"Если чужой человек говорит вам о необходимости сделать аборт, от этого легко отмахнуться. Но когда на этом настаивает член семьи, это очень больно. Еще больнее знать, что твоя собственная мать похоронила твоего сына в обувной коробке в саду своего дома... Я не жалею, что сбежала от отца Эвелин, которой сегодня 13 лет и которая стала моей лучшей подругой. Почему я должна забирать чью-то жизнь? Никто другой не может решать за меня"...

По разным оценкам, в Аргентине ежегодно совершаются 500 000 абортов, что составляет примерно 40% от всех беременностей. Нелегальное прерывание беременности по-прежнему остается главной причиной материнской смертности в стране на протяжении последних 30 лет.

Элиана Хансен много лет выступает за право на легальный, безопасный и бесплатный аборт. Как и Лорена она прошла через прерывание беременности и не понаслышке знает, что испытывают женщины: "Я очень боялась попасть в больницу из-за кровотечения, потому что знала: меня могут выдать властям"...

По ее данным, женщины из неблагополучных слоев населения больше других подвержены риску попасть в статистику жертв нелегальных абортов. И хотя обе выступают на необходимость сексуального воспитания, чтобы сократить число незапланированных беременностей, их позиции диаметрально противоположны.

"Я выступаю против, но считаю, что государство должно предложить альтернативу. Например, разрешить усыновление нежелательных детей до их рождения", - говорит Лорена Фернандес.

"Я считаю, что должна быть свобода выбора. Речь идет о возможности добровольно прервать беременность. А те, кто этого не хочет, их никто и не обязывает", - заключает Элиана Хансен.