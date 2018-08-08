"Испания передает миру послание солидарности"

"Граждане Испании за последние недели продемонстрировали чудеса терпимости, - передает с улиц Бильбао наш специальный корреспондент Анелиз Боржес. - Позиция этой страны сегодня отличается умеренностью в вопросе миграции, доказательством чему стало решение испанского правительства позволить судну "Аквариус" неправительственной организации SOS Méditerrannée с 630 мигрантами на борту бросить якорь. Это решение несет всему миру послание солидарности, которое многие в Испании готовы поддержать и передать другим. Тем не менее это остается сложной темой, все больше голосов раздается с критикой действий премьер-министра Педро Санчеса. Многие считают, что подобной политикой он поощряет миграцию. По их мнению, Испания должна последовать примеру Италии и ужесточить пограничный контроль".