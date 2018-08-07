Власти Великобритании готовят запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых по "делу Скрипалей". Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщили британские СМИ. Имена подозреваемых не называются, но сообщается, что следствию удалось восстановить картину их передвижений с момента прибытия в Великобританию и до минуты отлета. Отмечается, что подготовка запроса займет несколько недель или месяцев.
"Новичок": Лондон готовит запрос в Москву
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"Новичок": Лондон готовит запрос в Москву
В российском посольстве в Великобритании сообщили, что не получали от британской стороны обращений относительно запроса и до предоставления официальной информации по инциденту в Солсбери рассматривают эти публикации как информационный вброс.
По версии британской стороны, в марте бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что с высокой долей вероятности к этому инциденту причастна Россия. Москва эти обвинения категорически отвергает.