"Новичок": Лондон готовит запрос в Москву

Власти Великобритании готовят запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых по "делу Скрипалей". Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщили британские СМИ. Имена подозреваемых не называются, но сообщается, что следствию удалось восстановить картину их передвижений с момента прибытия в Великобританию и до минуты отлета. Отмечается, что подготовка запроса займет несколько недель или месяцев.